Nur ein Punkt für den Hamburger SV nach turbulenten Tagen: In einer ereignisarmen Partie lassen die Norddeutschen gegen Gladbach beste Chancen liegen.

Hamburg (dpa) – Der Hamburger SV hat seinen Status als unbequeme Heimmannschaft zwar weiter verteidigt, gegen Borussia Mönchengladbach aber nur einen Punkt geholt. Gegen eine über weite Strecken überforderte und schwache Gäste-Mannschaft dürften sich die Hanseaten über das 0:0 mächtig ärgern. Inmitten der ereignisreichen Tage im Club nach dem Abgang des früheren Sportvorstands Stefan Kuntz ließ der heimstarke norddeutsche Traditionsclub in einem wenig unterhaltsamen Spiel Effektivität vermissen.

Vor allem in der ersten Halbzeit zeigten sich die Gäste vom Niederrhein in einem besorgniserregenden Zustand. Eine Reaktion nach dem heftigen 1:5 bei der TSG Hoffenheim blieb aus, erst im zweiten Durchgang wurde es etwas besser. Der HSV hätte sich vor den Fans im mit 57.000 Zuschauern erneut ausverkauften Volksparkstadion durch einen Sieg klarer von der nicht mehr allzu weit entfernten Abstiegszone distanzieren können.

Trotzdem blieb die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin erneut ohne Pleite daheim – letztmals hat der HSV am 25. Oktober eine Heimpleite beim 0:1 gegen Wolfsburg kassiert.

Spielabsage bleibt aus

Die Fans dürften am Donnerstag erleichtert gewesen sein, als bekanntgegeben wurde, dass das Traditionsduell ausgetragen werden kann. Das gestaute Tauwasser auf der Dachmembran des Volksparkstadions und damit einhergehende Sicherheitsbedenken hatten den Anhängern keinen Strich durch die Rechnung gemacht wie noch am Dienstag bei der Absage der Heimpartie gegen Bayer 04 Leverkusen, die am 4. März (20.30 Uhr) nachgeholt wird.

In der ersten Hälfte dominierte der HSV den Gegner. Kurz nach Anpfiff kamen die Hamburger zum ersten gefährlichen Abschluss: Ransford-Yeboah Königsdörffer behauptete aus halbrechter Position den Ball und prüfte Gladbachs Moritz Nicolas. Der Torwart parierte den Ball nach vorn ab. HSV-Neuzugang Damion Downs rutschte aus und verpasste bei seiner Heimpremiere eine hervorragende Chance zum Nachschuss.

Nach etwa zwanzig Minuten ließ Nicolas Capaldo eine riesige Chance aus zentraler Position liegen. Auch Nicolai Remberg und Miro Muheim vergaben beste Möglichkeiten.

Es hätte sich fast gerächt: Nach einem schwerwiegenden Ballverlust von Jordan Torunarigha stibitzte Franck Honorat den Ball, doch seine verunglückte Flanke landete bei Torwart Daniel Heuer Fernandes statt dem völlig frei stehenden Haris Tabakovic.

Gladbach weiter schwach

Die Gladbacher knüpften im zweiten Durchgang an ihre schwache erste Hälfte an. Die nur leicht verbesserten Gäste zeigten erneut einige eklatante Passfehler, boten viel zu große Räume für den Gegner. Doch die Hamburger konnten die gravierenden Probleme der Gladbacher nicht ausnutzen. Die aussichtsreichen Chancen wie in Durchgang eins blieben aus.

Kurz vor dem Spielende krachten noch Hamburgs Luka Vuskovic und Kevin Diks bei einem Luftduell mit den Köpfen zusammen. Der Gladbacher musste kurze Zeit behandelt werden und wurde unter Beifall vom medizinischen Personal vom Platz begleitet und ausgewechselt.