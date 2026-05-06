Seit der Trennung von Stefan Kuntz ist Eric Huwer alleiniger HSV-Vorstand. Für die kommende Saison wird mit Verstärkung aus München gerechnet. Was Huwer begrüßen würde, verrät er im dpa-Interview.

Hamburg (dpa) – HSV-Vorstand Eric Huwer hat sich positiv über seine mögliche neue Mitstreiterin Kathleen Krüger vom FC Bayern München geäußert. «Grundsätzlich bin ich immer froh, wenn wir gute Persönlichkeiten für den HSV gewinnen können. Und ich glaube, Kathleen Krüger – wenn sie es denn sein wird – steht auch für eine inhaltliche Bereicherung für uns. Und deswegen: Moin und herzlich willkommen beim HSV», sagte Huwer in einem Video-Interview der Deutschen Presse-Agentur am Rande der Digitalmesse OMR in Hamburg.

Die bisherige Bayern-Funktionärin Krüger soll nach Informationen des «Hamburger Abendblatts» in Kürze als neue Sportvorständin des Hamburger SV offiziell vorgestellt werden. Die 40 Jahre alte frühere Fußballerin werde einen Vierjahresvertrag bei dem Bundesligisten unterschreiben und zusammen mit Huwer künftig das operative Geschäft des HSV führen.

Huwer über Krüger: «Sie ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch»

Ihm sei bekannt, dass Gespräche geführt werden, sagte Huwer. Dies hätten ja auch die Bayern bestätigt. Aber: «Mir ist nicht bekannt, dass ein Vertrag unterschrieben wurde.» Auf die Frage, ob noch in dieser Woche dazu etwas verlautbart werde, antwortete er: «Kann ich ganz ehrlich sagen: Ich weiß es nicht.» Er verriet aber, dass er schon mal mit Krüger gesprochen habe. «Und sie ist mir auf jeden Fall sehr sympathisch.»

Positiv fand er den Prozess der Suche nach einem neuen Vorstandsmitglied. Mit Blick auf die vergangenen Monate nach der Trennung von Sportvorstand Stefan Kuntz habe der Aufsichtsrat einen guten Job gemacht. Dieser habe in aller Ruhe nach der besten Option suchen können.

«Diese Ruhe war nicht immer gegeben. Auch, dass der Name Kathleen Krüger so spät rausgeploppt ist – da waren doch ganz andere Namen gehandelt worden – spricht für die Professionalität des Prozesses.»

Krüger wäre erste Sportvorständin in der Fußball-Bundesliga

Vor einer Woche war durchgesickert, dass sich der Aufsichtsrat des Clubs für Krüger als Kuntz-Nachfolgerin entschieden habe. Bayern-Sportdirektor Christoph Freund hatte zuletzt bestätigt, dass Krüger Gespräche mit dem HSV führt. Die frühere Profifußballerin des FC Bayern München wäre die erste Frau in der Rolle als Sportvorstand in der Fußball-Bundesliga.

Seit der Trennung von Kuntz im Januar ist der Posten des Sportvorstands beim HSV nicht besetzt. Huwer und Sportdirektor Claus Costa haben dessen Aufgaben übernommen. Costa soll sich laut «Hamburger Abendblatt» weiter um die Themen Kaderplanung und Transfers kümmern. Krüger werde Sport-strategische Themen betreuen und Vorgesetzte von Costa sein.