Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes belegt den Bundesligisten mit einer Geldstrafe in Höhe von 98.500 Euro. Grund dafür sind die Vorfälle beim Derby in Mönchengladbach.

Köln (dpa) – Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten 1. FC Köln wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 98.500 Euro belegt. Von dieser Summe kann der Verein bis zu 32.800 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.

Laut einer Mitteilung des DFB hatten Kölner Fans vor, während und nach dem Bundesligaspiel bei Borussia Mönchengladbach am 8. November 2025 «mindestens 56 bengalische Feuer und 30 Blinker» gezündet. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte die Partie aufgrund der Rauchentwicklung für zwei Minuten unterbrochen werden müssen.