Der Österreicher Christian Ilzer hat mit Hoffenheim eine unerwartet starke Saison gespielt. Wie der Europa-League-Teilnehmer darauf reagiert.

Zuzenhausen (dpa) – Die TSG 1899 Hoffenheim hat nach einer erfolgreichen Bundesliga-Saison den Vertrag mit Trainer Christian Ilzer vorzeitig langfristig verlängert. Über die Laufzeit machten die Kraichgauer keine Angaben.

«Chris Ilzer hat herausragende Arbeit geleistet und unsere Mannschaft sportlich auf ein neues Level gehoben», sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. «Chris steht für eine klare Idee von Fußball, für hohe Intensität und eine moderne Führungskultur. Er bringt große Qualität, Leidenschaft und Kompetenz ein.»

Nach Umbruch Spitzenteam geformt

Der 48 Jahre alte österreichische Chefcoach verpasste in der abgelaufenen Saison nur knapp die Champions-League-Teilnahme. Als Tabellenfünfter erreichten die Hoffenheimer aber die Europa League. Ilzer war im November 2024 von Sturm Graz gekommen. In seiner ersten Spielzeit konnte er den Abstieg verhindern, stand aber selbst auf der Kippe. Nach einem Umbruch formte er die TSG zu einem Spitzenteam.

Unter Ilzers Führung erreichte die Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit mit 61 Zählern die zweitbeste Punkteausbeute in der Hoffenheimer Bundesliga-Geschichte. «Die jüngste Saison hat gezeigt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist und wir mit konsequenter Arbeit gemeinsam viel erreichen können. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir fortsetzen und dabei weiterhin dieses TSG-Gesicht zeigen», sagte Ilzer.