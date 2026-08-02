Die TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet ein Sturmtalent aus Österreich - und gibt dem jungen Dänen Adam Daghim einen langfristigen Vertrag.

Zuzenhausen (dpa) – Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat Sturmtalent Adam Daghim von RB Salzburg verpflichtet und mit einem «langfristigen Vertrag» ausgestattet. Den Transfer teilten die Kraichgauer am Abend mit. Der 20 Jahre alte Däne war zuletzt an Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg ausgeliehen und wechselt nun fest zur TSG. Weitere Details zur Verpflichtung nannte der Verein nicht.

«Adam ist ein junger, talentierter Spieler und war mit seinen Fähigkeiten und seiner enormen Geschwindigkeit der klare Wunschspieler für das gesuchte Profil», sagte Hoffenheims Sportchef Andreas Schicker über den 1,89 Meter großen Offensivspieler, der im Juni dieses Jahres für die A-Nationalmannschaft von Dänemark debütierte.

Daghim begründete seinen Entschluss pro Hoffenheim mit dem Argument, dass dort junge Spieler eine besonders gute Entwicklung nehmen würden. «Ich habe die Entscheidung für die TSG daher sehr bewusst getroffen und brenne darauf, hier schnell meinen Platz im Team zu finden», sagte der Angreifer.