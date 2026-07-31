Immer wieder wird über die Zukunft von Harry Kane, Michael Olise oder Luis Díaz spekuliert. Uli Hoeneß sagt, was ihn amüsiert hat. Der Ehrenpräsident legt sich in einer Frage fest.

Rottach-Egern (dpa) – Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat nach Spekulationen um Angebote für die Bayern-Topstars Michael Olise, Luis Díaz und Harry Kane Verkäufe ausgeschlossen. «Wir müssen doch bescheuert sein. Du gibst 60 oder 70 Millionen aus, kriegst vielleicht 120 und dann rennst du den anderen hinterher, von denen du nicht weißt, wie sie bei uns einschlagen», sagte der frühere Präsident des FC Bayern München in Rottach-Egern.

Hoeneß: Wir haben das beste Trio auf der Welt

«Wir sind doch in der glücklichen Lage, mit Díaz, mit Kane und mit Olise, glaube ich, das beste Trio auf der Welt zu haben», sagte der 74-Jährige. Man müsse ja mit dem Klingelbeutel geschlagen sein, wenn man auch nur über einen Verkauf nachdenken würde.

Vor allem die Spekulationen um Real Madrid und den französischen Flügelstar Olise hatten für Schlagzeilen gesorgt. «Ich habe mich totgelacht. Ich habe mal nachgeschaut, wie lange der Vertrag hat: drei Jahre noch. Und das ist für mich überhaupt kein Thema. Da könnte jetzt der Kaiser von China kommen», sagte Hoeneß im hochsommerlichen Rottach-Egern, nicht weit von seinem Wohnsitz entfernt.

So denkt Hoeneß über Kane und dessen Zukunft

Die Münchner sind bestrebt, den 2027 auslaufenden Vertrag mit Torjäger Harry Kane zu verlängern. «Ich habe jetzt mit Harry nicht direkt gesprochen, aber ich höre, dass er sich super wohlfühlt in München, dass wir uns auch mit ihm super wohlfühlen, und es gibt eigentlich keinen Grund, dass er im nächsten Jahr weggehen sollte», sagte Hoeneß. «Zumindest keine, die ich kenne.»

Die Torquoten von Englands Fußball-Nationalmannschaftskapitän sind imponierend, dreimal nacheinander wurde er Torschützenkönig. «Er ist ein Spieler, der in jeder Hinsicht ein Vorbild ist, nicht nur als Torjäger, als Spieler auf dem Platz, sondern auch als Persönlichkeit», sagte Hoeneß. «Und die Stärke unserer Mannschaft ist eben, dass wir viele Persönlichkeiten in der Mannschaft haben.» Kane und Olise waren im Trainingslager noch nicht dabei. Sie sind nach der WM noch im Urlaub.