Vor neun Jahren bezwang Dresden den VfB Stuttgart 5:0. Nun fällt der Sieg gegen Münster dank einer unglaublichen Dynamo-Effizienz vor dem Tor noch höher aus.

Dresden (dpa) – Dynamo Dresden hat sich mit dem höchsten Zweitliga-Sieg seiner Geschichte erstmals ein wenig Luft im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verschafft. Im Duell mit dem bislang punktgleichen Tabellennachbarn SC Preußen Münster siegten die Sachsen mit 6:0 (3:0) und setzten sich auf Tabellenplatz zwölf ab, während die Preußen auf dem Relegationsrang verharren.

Mit einem Doppelschlag brachte Ben Bobzien (14./18. Minute) die Dresdner früh mit 2:0 in Führung. Vor 31.010 Zuschauern legte Niklas Hauptmann (31.) noch vor der Pause einen weiteren Treffer nach. Und der Kapitän machte auch das 4:0 in der 57. Minute. Vincent Vermeij (59.) und Jason Ceka (75.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein.

Dresden zwingt Münster zu vielen Fehlern

Sobald es den Gastgebern gelang, auch die zweite Preußen-Kette zu überspielen, wurde es brandgefährlich. Bobzien konnte in der 5. Minute gerade noch von Jano Ter Horst geblockt werden, danach machte er es bei seinen beiden Toren besser. Beim dritten Tor liefen die Preußen in einen Konter. Münsters einzige Chance war ein Schuss von Joshua Mees, den Thomas Keller von der Linie schlug (41.).

In Halbzeit zwei ging Dynamo konsequent auf den vierten Treffer, schnürte Münster phasenweise sogar in deren Strafraum ein. Entlastung von den Gästen kam nicht, stattdessen besorgte Hauptmann nach einem starken Ballgewinn von Vermeij den vierten Treffer. Vermeij erzielte seinerseits das 5:0 nach einem Schenk-Fehler. Damit war auch die letzte Gegenwehr der Preußen gebrochen, Cekas 6:0 fiel folgerichtig.