Frankfurt/Main (dpa) - Wegen der angekündigten hohen Temperaturen von bis zu 39 Grad werden die Strecken für das Radfahren und Laufen beim Ironman in Frankfurt am Main an diesem Wochenende verkürzt. Demnach wird die Schwimmdistanz von 3,8 Kilometern unverändert bleiben. Die Radfahrstrecke wird von 180 auf 125 Kilometer verkürzt, statt dem Marathon über 42,195 Kilometer wird nur die Halbmarathondistanz von 21,1 Kilometer gelaufen, wie der Veranstalter mitteilte.

Bereits zuvor hatte der Veranstalter mitgeteilt, wegen der Wetterprognose zusätzliche Maßnahmen zum Hitzeschutz und zur medizinischen Versorgung vorzubereiten. Hierzu zählen zusätzliche Kühlmöglichkeiten entlang der Strecke mit Sprinklerduschen, Eiswasser, Eiswürfeln und Schwämmen, eine erweiterte Versorgung mit Wasser und Elektrolyten an den Verpflegungsstationen, Anpassungen an der Laufstrecke zur Einbindung schattiger Abschnitte sowie eine verstärkte medizinische Betreuung.

Veranstalter behalten sich weitere Anpassungen vor

Zudem werde die Wetterentwicklung kontinuierlich beobachtet und möglicherweise weitere erforderliche Maßnahmen bewertet und kommuniziert, hieß es in einer Mitteilung des Veranstalters und der Stadt Frankfurt. Die Sicherheit der Teilnehmenden habe höchste Priorität. Daher könnte das medizinische Personal auch jederzeit eingreifen und Sportler aus dem Rennen nehmen, wenn es die gesundheitliche Situation erfordere.

Neben rund 70 gemeldeten Profis, die um den EM-Titel kämpfen, gehen am Sonntag (ab 6.20 Uhr/HR) auch Tausende Amateursportler auf die Strecke. Start ist am Langener Waldsee mit dem Schwimmen, bevor es auf die Radstrecke quer durch Frankfurt und die Wetterau geht. Zum Abschluss folgt der Lauf entlang des Mainufers bis zum Ziel auf dem Römerberg.