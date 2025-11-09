Hitlergruß gezeigt: Festnahme nach Zweitliga-Spiel

Nach der Partie zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 hat die Polizei noch viel zu tun. Es bleibt nicht nur beim Versuch einer großen Schlägerei zwischen beiden Fanlagern.

Hannover (dpa) – Wegen des Zeigens eines Hitlergrußes und Widerstands gegen die Polizei ist ein Mann nach dem Fußball-Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Darmstadt 98 (2:3) vorläufig festgenommen worden. Gegen ihn würden nun zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet werden, teilte die Polizeidirektion Hannover mit.

Der Mann hatte den Hitlergruß im Stadion gezeigt und war dann von der Polizei beim Verlassen der Arena identifiziert worden. Danach habe er sich «erheblich» gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt, heißt es in der Mitteilung.

Ebenfalls nach dieser Partie hat die Polizei in Hannover nach eigenen Angaben eine Schlägerei zwischen Heim- und Gästefans verhindert. Etwa 150 gewaltbereite und als Risikofans bekannte 96-Anhänger hätten demnach versucht, über den Schützenplatz in Hannover zum Gästeblock zu gelangen. Polizisten griffen ein, nachdem sich die Fans vermummt und Handschuhe angezogen hatten, die bei solchen Auseinandersetzungen häufig getragen werden.