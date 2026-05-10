Hertha-Jungstar Eichhorn knackte in der Saison bereits zwei Rekorde. Nun kommt noch eine Bestmarke im deutschen Fußball dazu.

Berlin (dpa) – Kennet Eichhorn von Hertha BSC hat als jüngster Torschütze der 2. Bundesliga deutsche Fußball-Historie geschrieben. Dem Mittelfeldspieler der Berliner gelang beim 2:1 über die SpVgg Greuther Fürth der Treffer zur 1:0-Führung. Er war am Sonntag 16 Jahre, 9 Monate und 13 Tage alt und damit 52 Tage jünger als der bisherigen Rekordhalter Gunther Reeg im Jahr 1985.

Der Berliner Teenager war im vorigen August mit 16 Jahren und 14 Tagen bereits der jüngste Spieler geworden, der in der 2. Liga auflief. Im Dezember erzielte er im DFB-Pokal sein erstes Profitor und avancierte zum jüngsten Torschützen der Pokal-Historie. Eichhorn gilt als eines der größten Talente in Deutschland und weckte bereits das Interesse etlicher Topvereine.