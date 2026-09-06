Dieses Gefühl kannte man bei Hertha BSC seit Jahren nicht mehr: Tabellenführer. Nach dem Sieg gegen Magdeburg sind die Berliner ganz oben. Einen großen Anteil hat ein junger Angreifer.

Berlin (dpa) – Hertha BSC hat dank Top-Joker Oluwaseun Adewumi den Spitzenrang in der 2. Bundesliga übernommen. Der 21-Jährige traf beim 2:1 (1:1) der Berliner gegen den 1. FC Magdeburg zum dritten Mal in Serie als Einwechselspieler und verhalf seinem Club somit zur ersten Tabellenführung seit dem Bundesliga-Abstieg vor drei Jahren. Herthas Paul Seguin (62.) und der Magdeburger Tobias Müller (73.) sahen nach Fouls jeweils die Gelb-Rote Karte.

Kapitän Josip Brekalo (10. Minute) hatte vor der beachtlichen Kulisse von 60.569 Zuschauern die Berliner in Führung gebracht. Falko Michel (30.) glich für die Gäste aus. Doch Adewumi (47.) stand nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung zur zweiten Hälfte genau richtig und schob zum 2:1 ein. Die Berliner zogen am 1. FC Nürnberg auf Platz eins vorbei. Magdeburg verpasste den Anschluss an die Spitzengruppe.

Herthas ganzes Selbstvertrauen spiegelte sich im Führungstor wider. Kevin Sessa ließ sich auf der rechten Außenbahn von Magdeburger Rempeleien nicht beeindrucken. Sein Zuspiel fand über Soufian Gouram letztlich Torschütze Brekalo. Magdeburg hatte offensiv wenig zu bieten. Umso überraschender fiel der Ausgleich, als Michel Gouram mit einem Kopfball überrumpelte. Die Hertha zeigte durch Adewumi aber Comeback-Qualitäten und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel dank einer kompakten Defensivleistung.