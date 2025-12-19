Hertha kassiert in letzter Sekunde Ausgleich gegen Bielefeld

In Unterzahl verspielt Hertha BSC in letzter Sekunde den Anschluss an die Spitzengruppe. Gegen Bielefeld verletzt sich ein Abwehrspieler früh. Der Ausgleich fällt in der Nachspielzeit.

Berlin (dpa) – Hertha BSC verliert die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga immer weiter aus den Augen. Die Berliner mussten sich gegen den Aufsteiger Arminia Bielefeld durch ein Gegentor in letzter Sekunde mit einem 1:1 (0:0) zufriedengeben und sind nun seit bereits drei Spielen ohne Sieg. Arminia wartet seit dem 8. November auf drei Punkte.

44.698 Zuschauer im Berliner Olympiastadion sahen ein weitgehend ereignisarmes Spiel, dessen Ergebnis keinem der Teams wirklich hilft. Den Führungstreffer von Paul Seguin (67. Minute) egalisierte Stefano Russo (90.+6) kurz vor Spielende. Der Hauptstadt-Club verharrt im oberen Mittelfeld. Die Mannschaft von Mitch Kniat verpasste es derweil, sich ein komfortables Polster auf die Abstiegsränge zu verschaffen.

Früher Ausfall bei Hertha

«Disziplinierter verteidigen», hatte Hertha-Coach Stefan Leitl vor dem Spiel gefordert. Doch ausgerechnet Abwehrspieler Niklas Kolbe, der den erkrankten Marton Dardai ersetzte, musste nach rund 15 Minuten verletzungsbedingt runter. Beide Defensivrehen standen trotzdem gut, sodass sich die Teams nur wenige Großchancen herausspielten. Für Hertha vergaben Luca Schuler (27.) und Fabian Reese (39.) die Führung. Bei der Arminia scheiterte Noah Sarenren Bazee (34.) von der Strafraumkante.

Nach der Pause gelang es den Gästen, das Spiel weitgehend in die gegnerische Hälfte zu verlagern. Von den Hausherren, die ziemliche Probleme mit dem mannorientierten Pressing hatten, kam in dieser Phase fast nichts mehr. Das Tor von Seguin nach einem Konter fiel quasi aus dem Nichts. Bis zur 6. Minute der Nachspielzeit hatte die Führung Bestand, dann schlenzte Russo den Ball ins Tor.