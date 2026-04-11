Auf den Rängen wird nach den Krawallen in Dresden nur angefeuert. Auf dem Rasen dominiert Hertha erst, aber dann schlagen die Gäste aus der Pfalz eiskalt zu.

Berlin (dpa) – Hertha BSC hat bei seiner Aufholjagd im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen heftigen Dämpfer kassiert. Die Berliner verloren im heimischen Olympiastadion 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wie schon häufiger in dieser Saison verpasste die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl die Chance, wirklich nah an die Aufstiegsränge heranzukommen.

Hertha dominierte die Partie vor 53.419 Fans in Halbzeit eins, war vor dem Tor aber nicht zwingend genug. Kurz nach dem Seitenwechsel erzielte Mergim Berisha (47. Minute) das Tor des Tages für den FCK.

Die Konkurrenz des Hauptstadtclubs ist am Wochenende noch gefordert. Der Abstand der Hertha auf den Aufstiegsrelegationsplatz kann bei fünf noch ausstehenden Spielen dabei wieder auf acht Zähler anwachsen. Der FCK bleibt hinter den Berlinern auf Rang sieben, hat aber nur noch einen Punkt Rückstand und konnte eine kleine Revanche für die Pokal-Pleite (1:6) in Berlin im Dezember nehmen.

Berisha schlägt eiskalt zu

Die Berliner kamen zu Beginn mit klugem Passspiel immer wieder zwischen die Linien der Pfälzer. Fabian Reeses Schuss ans Außennetz (11.) war eine von mehreren Gelegenheiten in der Anfangsphase. Die Gäste kamen kaum aus der eigenen Hälfte.

Doch dann profitierte Berisha, der im vergangenen Sommer auch in Berlin ein Thema war, nach einer Ecke von den viel zu zaghaften Klärungsversuchen der Hertha-Abwehr. Die Sicherheit der Hausherren war zunächst dahin. Berisha verpasste aus kurzer Distanz per Kopf die Vorentscheidung (81.). Der eingewechselte Luca Schuler und Paul Seguin scheiterten für die Hertha in den Schlussminuten aus besten Positionen.

Im ersten Spiel der Berliner nach den heftigen Krawallen in Dresden am vergangenen Wochenende, an denen auch Hertha-Fans beteiligt waren, blieb es auf den Rängen und um das Stadion laut Polizei ruhig. Ein großes Banner, auf dem zuletzt «Ostkurve Hertha BSC gegen Polizeigewalt» stand, blieb diesmal ohne Schriftzug.