Herbert Reul will es mit 74 Jahren noch einmal wissen: Nach langem Zögern gibt der NRW-Innenminister seine erneute Bereitschaft zur Kandidatur bekannt und wird einstimmig nominiert.

Düsseldorf/Bergisch Gladbach (dpa) – NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) will noch einmal für den Landtag kandidieren. Der CDU-Kreisvorstand im Rheinisch-Bergischen Kreis hat ihn nach Angaben der Partei einstimmig nominiert. Der 74-jährige Reul ist einer der populärsten Politiker in NRW. Er hatte bis zuletzt offen gelassen, ob er noch einmal kandidieren will.

Am Donnerstagabend verkündete Reul seinen Parteifreunden seine Bereitschaft zur neuen Kandidatur. «Der Kreisvorstand begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich», hieß es am Abend in einer Mitteilung.

Die zuständige Aufstellungsversammlung muss Reul am 16. Oktober als Kandidaten noch bestätigen. Bei der letzten Landtagswahl 2022 hatte er den Wahlkreis mit 51,1 Prozent haushoch gewonnen.

Der damalige Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte Reul – bis dahin Europaabgeordneter – 2017 als Innenminister in sein Kabinett geholt. Mit einem harten Kurs gegen Rocker, Islamisten und kriminelle Mitglieder von Großfamilien sowie seiner hemdsärmeligen Art erlangte Reul bundesweite Bekanntheit.