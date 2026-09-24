An seinem 75. Geburtstag hat der Schauspieler einen Wunsch: Er will noch lange mit seiner Frau und seinen Kindern zusammen sein.

Berlin (dpa) – Schauspieler Heinz Hoenig ist angesichts seiner angeschlagenen Gesundheit dankbar dafür, seinen 75. Geburtstag erleben zu können. «Früher war Älterwerden eben Älterwerden. Heute bedeutet es für mich, dass ich noch leben darf. Und dafür bin ich dankbar. Das macht mich schon demütig», sagte er der «Bild». Es habe Zeiten gegeben, in denen er nicht gewusst habe, ob er den nächsten Tag erleben werde. «Jetzt sitze ich hier, bei meiner Frau und unseren Jungs, und könnte nicht glücklicher darüber sein.»

Nach den Erfahrungen der letzten Jahre habe er Angst davor, zu früh gehen zu müssen. «Meine Jungs sind noch klein, ich will noch lange ihr Papa sein. Und meine Anni möchte ich auch nicht allein lassen», sagte Hoenig über seine Söhne Juliano (5) und Jianni (3) und Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (41). «Ich möchte meine Jungs aufwachsen sehen und noch viele Jahre mit meiner Frau haben. Das wäre für mich das größte Geschenk.»

Herzprobleme und künstliches Koma

Hoenig war 2024 wegen akuter Herzprobleme in ein Krankenhaus gebracht worden und hatte zeitweise im künstlichen Koma gelegen. Anschließend war er an der Speiseröhre operiert worden. Mitte September klagte er erneut über Herzprobleme und wurde im Krankenhaus behandelt.

Seit der Operation wird Hoenig laut «Bild» durch eine Magensonde künstlich ernährt. Er vermisse es, selbst essen zu können. «Ich brauche kein Gourmet-Essen. Mich würde ein einfaches Butterbrot schon wahnsinnig glücklich machen.»

Hoenig spielte in dem Erfolgsfilm «Das Boot» aus den 1980er Jahren mit. Bekannt ist er auch aus Fernsehmehrteilern von Regisseur Dieter Wedel aus den 90er Jahren («Der große Bellheim», «Der Schattenmann», «Der König von St. Pauli»).

Rührende Worte seiner Frau

Seine Frau machte ihm auf Instagram zum Geburtstag eine Liebeserklärung. «Mit dir durfte ich erfahren, wie sich ein Zuhause anfühlt, wenn damit kein Ort gemeint ist. Aus uns wurde eine Familie, aus Liebe wurde Leben – und aus all den Augenblicken etwas, das ich nie mehr missen möchte», schrieb Annika Kärsten-Hoenig. «Happy Birthday an meinen Mann, meinen besten Freund, den Papa unserer Söhne und meine ganz große Liebe.»