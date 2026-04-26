Wolfsburgs Trainer glaubt nur noch an die Rettung über die Relegation. Dafür muss der VfL den FC St. Pauli überholen.

Wolfsburg (dpa) – Nach dem torlosen Remis gegen Gladbach gratulierte Wolfsburgs Trainer Dieter Hecking Borussia-Coach Eugen Polanski bereits zum Klassenverbleib. «Das war vielleicht etwas früh. Ich glaube aber, dass es nur noch zwischen Heidenheim, St. Pauli und uns geht», sagte Hecking. «Die anderen werden schon noch ihre Punkte holen.»

Drei Spieltage vor dem Saisonende haben die Wolfsburger als Vorletzter einen Punkt Rückstand auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsplatz. Heidenheim, das das Kellerduell gegen den FC St. Pauli mit 2:0 gewann, liegt drei Punkte hinter Wolfsburg auf Rang 18. Am letzten Spieltag kommt es zum direkten Duell zwischen dem FC St. Pauli und dem VfL Wolfsburg.

Die Gladbacher gehen mit sechs Punkten Vorsprung auf Pauli in den Schlussspurt. Zudem hat die Elf vom Niederrhein das bessere Torverhältnis. Dennoch wollte Polanski die Glückwünsche noch nicht annehmen. «Wir sind schon zufrieden mit dem Punkt und der tabellarischen Konstellation, aber wir müssen noch etwas tun und unsere Leistung bringen», sagte der Gladbacher Trainer.