Die «Gallier von der Alb» sind zurück im Handball-Oberhaus. Warum der Aufstieg schon in Krefeld perfekt wurde und was jetzt beim Duell gegen Bietigheim auf dem Spiel steht.

Balingen (dpa) – Der HBW Balingen-Weilstetten steigt in die Handball-Bundesliga auf. Die Mannschaft von Trainer Matthias Flohr machte mit einem 42:34 (18:21) bei der abstiegsbedrohten HSG Krefeld Niederrhein die Rückkehr ins Oberhaus vorzeitig perfekt. In den verbleibenden drei Spielen der 2. Bundesliga können die «Gallier von der Alb» nicht mehr vom drittplatzierten HC Elbflorenz aus Dresden eingeholt werden.

Für die Schwaben ist es der vierte Aufstieg in die Bundesliga. Zuletzt war der HBW in der Spielzeit 2023/24 erstklassig. Im vergangenen Jahr hatte das Flohr-Team das Final Four um den DHB-Pokal erreicht und dort den dritten Platz belegt.

Zuvor hatte am Samstag schon die SG BBM Bietigheim den direkten Wiederaufstieg geschafft. In den drei letzten Spielen geht es zwischen dem Team von SG-Trainer Iker Romero und den Balingern nur noch um die Zweitliga-Meisterschaft. Im Saisonfinale am 6. Juni (18.00 Uhr/Dyn) treffen beide Teams im direkten Duell aufeinander.