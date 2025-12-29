Hannovers Erfolgscoach künftig auch Wasserball-Bundestrainer

Ein erfolgreicher Club-Trainer und ein alter Bekannter betreuen künftig die deutsche Wasserball-Auswahl. Sie sollen dafür sorgen, dass es wieder aufwärtsgeht.

Berlin (dpa) – Hannovers Erfolgscoach Aleksandar Radovic wird neuer Wasserball-Bundestrainer und erhält dabei Unterstützung durch einen einstigen deutschen Europameister und Europapokalsieger. Der frühere Nationaltorwart Peter Röhle von den Wasserfreunden Spandau 04 aus Berlin wird als Co-Trainer fungieren, wie der Deutsche Schwimm-Verband mitteilte. Radovic betreut derzeit den deutschen Meister und Pokalsieger Waspo 98 Hannover und ist ab dem neuen Jahr in Doppelfunktion auch für das Nationalteam zuständig.

Durch die nun gefundene Lösung seien beide nationalen Top-Clubs im Trainergespann vertreten, erklärte Christian Hansmann, DSV-Vorstand Leistungssport. Bei Hannover und Spandau seien auch die meisten Nationalspieler aktiv. «Ich strebe danach, durch gezielte Entwicklung junger Athleten und innovatives Trainingsmanagement die nächsten Spitzenleistungen im Wasserballsport zu ermöglichen», sagte Radovic in einer Verbandsmitteilung.

Schon seit zehn Jahren in Deutschland

Der 38-Jährige war erst als Spieler Meister und Pokalsieger in Hannover und ist dort seit 2024 Trainer. Der gebürtige Montenegriner ist bereits seit zehn Jahren in Deutschland tätig. Er und Röhle folgen auf das Duo Luka Sekulic und Dirk Hohenstein, das seit Juni die Auswahl betreut hatte.

Die deutschen Wasserballer zählen seit Jahren nicht mehr zur internationalen Spitze. Der 68-jährige Röhle erlebte als Spieler dagegen einst große Erfolge mit Spandau und dem Nationalteam in den 1980er-Jahren.