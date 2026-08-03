Die deutsche Männer-Riege für die Turn-Europameisterschaften steht fest. Nicht dabei ist Barren-Titelverteidiger Nils Dunkel. Das hat einen guten Grund.

Berlin (dpa) – Nils Dunkel kann seinen Titel am Barren bei den Turn-Europameisterschaften in Zagreb nicht verteidigen. Der 29-Jährige aus Halle/Saale sagte seine Teilnahme in dem Championat vom 19. bis 23. August wegen einer Handverletzung ab. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) mitteilte, macht dem Barren-Europameister eine Entzündung in der rechten Hand zu schaffen.

Wegen der Verletzung hatte Dunkel bereits zuletzt bei den deutschen Meisterschaften in Hannover nur an wenigen Geräten geturnt und war Dritter am Sprung geworden. «Die EM abzusagen war definitiv keine leichte Entscheidung. Im Hinblick auf die WM im Oktober ist es jedoch wichtiger, es jetzt auszukurieren und auf die EM zu verzichten», sagte der Hallenser. Die Weltmeisterschaften finden vom 17. bis 25. Oktober in Rotterdam statt.

Für die EM hat Bundestrainer Jens Milbradt den deutschen Mehrkampf-Meister Radomyr Stelmakh (Cottbus) sowie Alexander Kunz (Pfuhl), Timo Eder (Ludwigsburg), Gabriel Eichhorn (Stuttgart) und Lucas Kochan (Cottbus) für den Team-Wettkampf nominiert. Als Einzelstarter an den Ringen komplettiert Artur Sahakyan (Bochum) das DTB-Aufgebot.