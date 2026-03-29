Zum dritten Mal bestreiten die Hamburger ein Heimspiel gegen den FC Bayern in der Arena am Volkspark. Die Gastgeber liefern gegen den Spitzenreiter eine starke Vorstellung - und feiern eine Bestmarke.

Hamburg (dpa) – Vor der Hamburger Rekordkulisse von 12.570 Zuschauern in der ausverkauften Barclays Arena ist den Veolia Towers eine große Überraschung gegen den FC Bayern München gelungen. Die Auswahl von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich souverän mit 96:81 (48:42) gegen den Meister und aktuellen Spitzenreiter durch und holte dank des zehnten Sieges im 25. Spiel wichtige Punkte im Kampf um den Verbleib in der Basketball-Bundesliga. Für die Süddeutschen war es dagegen die erst vierte Niederlage in 24 Partien.

Die Hamburger agierten im ersten Viertel auf Augenhöhe mit dem Favoriten und führten zwischenzeitlich sogar mit fünf Punkten. Fünf Minuten vor der Pause lagen die Hamburger dann mit 39:28 vorn. Verantwortlich dafür war vor allem Towers-Profi Kenneth Ogbe, der vier Dreierwürfe in Serie verwandelte. Zwar verkürzte München den Abstand kurzzeitig auf nur einen Punkt, danach aber konnten sich die Hanseaten erneut etwas absetzen.

Kurz vor dem Ende des dritten Viertels schienen die Gäste das Blatt dann wenden zu können. Doch dank zwei verwandelten Dreiern von Leonard Thorpe gingen die Towers mit einem Polster von zehn Punkten in den Schlussabschnitt. Auch in diesem erwiesen sich die Hamburger lange Zeit als das effektivere Team. Osaro Rich traf zweieinhalb Minuten vor dem Ende per Dreier zum 89:70 und ebnete damit endgültig den Weg zum Sieg.