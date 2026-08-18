Dietmar Hamann fordert frischen Wind für die Nationalmannschaft: Wer sind die Fußballer, die Jürgen Klopp unbedingt nominieren soll? Und was denkt der TV-Experte über Jamal Musiala?

München (dpa) – Für den Neustart der Fußball-Nationalmannschaft nach der WM-Blamage setzt Dietmar Hamann auf vier zuletzt aussortierte Spieler. Der Sky-Experte riet Bundestrainer Jürgen Klopp, Verteidiger Yann Aurel Bisseck sowie die drei Stürmer Said El Mala, Kevin Schade und Nicolò Tresoldi für die Nations-League-Partien im Herbst zu nominieren. «Die ersten drei hätten schon zur WM mitfahren sollen: Bisseck, Schade, El Mala. Und der vierte ist Tresoldi», sagte der Ex-Profi. «Ich hoffe und gehe davon aus, dass die alle Mitte September dabei sein werden.» Dann versammelt Klopp das Team für seine ersten Länderspiele gegen die Niederlande, Serbien und zweimal Griechenland.

Hamann meinte bei einem Sky-Termin für die neue Saison im Hinblick auf den Start der DFB-Auswahl unter Klopp nach dem frühen WM-Aus: «Ich glaube, dass die Mannschaft sehr viel besser ist als das, was sie gezeigt hat.» Inter-Mailand-Profi Bisseck (25), Schade (24) vom FC Brentford und der Kölner El Mala (19) galten bereits als Kandidaten für den WM-Kader. Tresoldi (21) vom FC Brügge hat noch kein A-Länderspiel bestritten.

Hamann: Bayern-Stammplatz für Musiala erstmal weg

Der Vizeweltmeister, Champions-League Sieger und langjährige Profi des FC Bayern sowie des FC Liverpool meinte zudem, er traue Angelo Stiller vom VfB Stuttgart «eine größere Rolle» in der deutschen Nationalmannschaft zu.

Eine herausfordernde Zeit sieht Hamann dagegen für Jamal Musiala kommen. Der Offensivspieler des FC Bayern, der am Samstag bei einem Testspiel gegen Leipzig (3:1) zusammengebrochen war, müsse sich seinen Stammplatz bei den Münchnern erst wieder erkämpfen. Auf der Zehnerposition sieht Hamann den Neuzugang Ismael Saibari und Serge Gnabry nach dessen Verletzungspause vorne. «Da sind zwei Spieler auf der Position, an denen er vorbei muss», sagte der TV-Experte. «Die Konkurrenz war wahrscheinlich für ihn selten so groß.»

Musiala (23) hatte nach seiner schweren Unterschenkelverletzung aus dem Sommer 2025 viele Monate gefehlt, nach dem Comeback fand er die Topform von früher auch bei der WM nicht. Jüngst wurde Musiala die Platte aus dem geheilten Bein entfernt. «Das Wichtigste ist, dass er hundertprozentig gesund ist», sagte Hamann. «Dann hoffe ich, dass wir wieder den alten Musiala sehen.»