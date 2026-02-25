Kriminalität
Halsbrecherische Verfolgungsfahrt mit gleich zwei Unfällen
Polizei
Die Polizei ermittelt wegen mehreren Straftaten gegen den Teenager. (Symbolbild)
Rolf Vennenbernd. DPA

Ein 17-Jähriger liefert sich eine Verfolgungsfahrt an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Auch nach zwei Kollisionen mit seinem Auto flüchtet er weiter - zu Fuß.

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) – Auf der Flucht vor der Polizei durch Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg hat ein Teenager gleich zwei Unfälle verursacht. Der 17-Jährige sei von Ludwigshafen aus mit einem Auto geflüchtet und auf der Autobahn 6 mit einem Dienstfahrzeug der Beamten kollidiert, teilte die Polizei Ludwigshafen mit. Weil sein Auto nach dem Crash weiter fahrtüchtig gewesen sei, habe er über die Landesgrenze nach Mannheim fliehen können, wo er mit einem Tor kollidiert sei.

Der 17-Jährige war den Angaben zufolge mit einem nicht zugelassenen Auto unterwegs. Der Wagen habe zudem gestohlene Kennzeichen gehabt. Nach dem Zusammenstoß mit dem Tor in Mannheim sei der Teenager zu Fuß weiter geflohen und habe nach kurzer Zeit gestellt werden können. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 16.000 Euro. Gegen den 17-Jährigen wird nun aufgrund zahlreicher Verkehrsstraftaten ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:260225-930-732788/1

Verkehr

