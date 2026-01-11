Hallenhockey-Herren werden Vierter bei Heim-EM

Die deutschen Hallenhockey-Herren haben die angepeilte Titelverteidigung bei der Heim-EM in Heidelberg verpasst. Auch mit einer Medaille wird es nichts.

Heidelberg (dpa) – Die deutschen Hockey-Herren haben die Hallen-EM in Heidelberg als Vierter beendet. Der entthronte Titelverteidiger verlor im Spiel um Platz drei mit 5:6 (4:4) gegen Spanien. Den Siegtreffer erzielte Pablo Roman fünf Sekunden vor Schluss. Zuvor hatte der Krefelder Sten Brandenstein (29. Minute) den Weltmeister am Ende des dritten Viertels erstmals in Führung gebracht, doch Spanien glich per Siebenmeter durch Ignacio Abajo (36.) zum 5:5 aus. «Das war unser schwächstes Turnierspiel», sagte Kapitän Anton Boeckel bei MagentaSport.

Deutschland kommt nach Zwei-Tore-Rückstand wieder zurück

In der ersten Halbzeit hatten Nik Kerner (8.) per Siebenmeter und Brandenstein (15.) einen frühen 0:2-Rückstand ausgeglichen, ehe Vincent Scholz (19.) und erneut Brandenstein (20.) mit einem Doppelschlag für den 4:4-Pausenstand sorgten. «Wir haben defensiv nicht so gut gearbeitet wie bisher im Turnier und hatten dann kein Selbstvertrauen in den Offensiv-Aktionen», räumte Boeckel ein.

Im Halbfinale am Samstagabend hatte Titelverteidiger Deutschland überraschend mit 3:4 (0:1) gegen Polen verloren. Zuvor hatten die Gastgeber ihre Vorrundengruppe B noch mit vier Siegen aus vier Spielen als Spitzenreiter beendet.