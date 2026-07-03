Wegen der Hitze sagten die Organisatoren den Hamburger Halbmarathon am 26. Juni ab. Nun haben sie einen Nachholtermin gefunden. Es wird an dem Tag definitiv nicht zu heiß sein.

Hamburg (dpa) – Nach der Hitze-Absage haben die Organisatoren des Halbmarathons in Hamburg einen Nachholtermin für die Veranstaltung bekanntgegeben. Der Lauf findet nun am 25. Oktober statt. «Aus der Sommerparty wird also eine Herbstsause. Kühle Temperaturen statt Hitzeschlacht», hieß es auf der Webseite der Veranstalter.

Ursprünglich sollte der Halbmarathon am 26. Juni gestartet werden. Wegen der zu erwartenden Temperaturen von bis zu 35 Grad hatten die Organisatoren das Laufspektakel abgesagt. Die Organisatoren nannten einen möglichen Schaden im mittleren sechsstelligen Bereich.

24.000 Läuferinnen und Läufer waren von der Absage betroffen. Ihr Startrecht werde auf den neuen Termin übertragen, hieß es nun. Wer im Oktober nicht teilnehmen könne, erhalte die Meldegebühren und gebuchte Zusatzleistungen zurück.