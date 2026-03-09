Die Fronten sind verhärtet zwischen Grünen und CDU in Baden-Württemberg. CDU-Chef Hagel unterlag bei der Landtagswahl knapp – und holt sich nun Rückendeckung im eigenen Landesverband.

Berlin/Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel hat nach seiner knappen Wahlniederlage bei der Landtagswahl der Partei seinen Rücktritt angeboten. Das Angebot sei klar und einstimmig abgelehnt worden, sagte Landesgeneralsekretär Tobias Vogt. Es habe Standing Ovations in der Sitzung für Hagel gegeben, hieß es von Teilnehmern. Zunächst hatte der SWR berichtet.

Führung heiße immer auch Verantwortung, sagte Vogt. «Klar und deutlich und einstimmig wurde dieses Angebot abgelehnt.» Manuel Hagel werde die CDU in allen Gesprächen anführen. Als CDU stehe man mit Hagel an der Spitze für einen klaren Kurs.

Patt bei Mandaten zwischen Grünen und CDU

Bei der Wahl am Sonntag hatten die Grünen mit 30,2 Prozent knapp Platz eins vor der CDU mit 29,7 Prozent erreicht. Im neuen Landtag kommen aber beide Fraktionen auf jeweils 56 Mandate. Die SPD war auf 5,5 Prozent abgesackt. Eine Fortführung der Koalition aus Grünen und CDU ist derzeit die einzig realistische Regierungsoption – aber die CDU ist wütend, wirft den Grünen eine «Schmutzkampagne» im Wahlkampf vor.

Nach dem sehr knappen Wahlausgang waren aus der Union Vorschläge zu einer Teilung der Amtszeit des Regierungschefs zu hören. Wahlsieger Cem Özdemir (Grüne) hatte jedoch den Regierungsanspruch der Grünen unterstrichen – und Vorschläge aus der CDU zu einer Teilung der Macht scharf zurückgewiesen.