Edin Dzeko bleibt Schalke 04 ein weiteres Jahr erhalten. Der 40-Jährige will nach dem Bundesliga-Aufstieg weiter angreifen. Dabei trifft er nun auch auf einen alten Bekannten.

Gelsenkirchen (dpa) – Nun ist es offiziell: Altstar Edin Dzeko hängt nach dem Aufstieg mit dem FC Schalke 04 noch ein Jahr dran und spielt noch einmal in der Fußball-Bundesliga. Der 40 Jahre alte Angreifer unterschrieb bei den Königsblauen einen neuen Einjahresvertrag, wie der Verein bekannt gab. Dzeko hatte die Fortsetzung seiner Karriere nach der Weltmeisterschaft mit Bosnien-Herzegowina zunächst offen gelassen.

«Ich habe auf Schalke seit dem Winter eine super Mannschaft und fantastische Fans erlebt. Der Bundesliga-Aufstieg gehört zu den Highlights in meiner Laufbahn. Das war außergewöhnlich», sagte Dzeko, der auf Schalke auch künftig die Rückennummer 10 tragen wird. «Fußball macht mich mein ganzes Leben lang glücklich und treibt mich an. Ich habe noch Hunger. Und ich will unserer Mannschaft auch in der Bundesliga helfen.»

Aufstieg als eines der «Highlights» seiner Laufbahn

Schalkes Sportvorstand Frank Baumann hatte bereits nach dem Aufstieg signalisiert, mit Dzeko verlängern zu wollen. In den vergangenen Tagen war dann öffentlich geworden, dass der Stürmer noch ein Jahr auf Schalke bleibt. Dzeko war im Winter von der AC Florenz nach Gelsenkirchen gekommen und in der Rückrunde alle 67 Minuten an einem Tor beteiligt gewesen. Damit hatte er großen Anteil an der Rückkehr der Schalker in die Bundesliga.

«Edin hat Schalke 04 in seinen bisherigen rund viereinhalb Monaten etwas Besonderes gegeben. Er war Leistungsträger und Fan-Liebling und durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Platz immer Vorbild», sagte Schalkes Direktor Profifußball, Youri Mulder. «In den Gesprächen in den vergangenen Wochen wurde deutlich, dass Edin immer noch brennt. Deswegen haben wir die Überzeugung, dass er uns auch in der Bundesliga helfen wird.»

Wiedersehen mit ehemaligem Mitspieler

Für den Routinier gibt es nun auch ein Wiedersehen mit Robin Gosens. Der Schalke-Rückkehrer und der Außenverteidiger-Neuzugang spielten gemeinsam in Florenz.

Dzeko war 2009 mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister und 2010 Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Bis zu seiner Rückkehr nach Deutschland im Winter hatte er zudem für Manchester City, AS Rom, Inter Mailand und Fenerbahce Istanbul gespielt.