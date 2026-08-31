Die Fußballerinnen des FC Bayern München jubeln über ihren zweiten Saisonsieg in der Bundesliga. Bei der Einstellung des vereinseigenen Rekords stehen aber zwei Personalien im Fokus.

München (dpa) – Nationalspielerin Giulia Gwinn hat ihr Comeback beim FC Bayern mit einem Tor veredelt. Die «Fußballerin des Jahres» erzielte in der 39. Minute die Führung für die Münchnerinnen beim 2:0 (1:0) am 2. Spieltag der Bundesliga gegen Aufsteiger FSV Mainz 05. Nach einer Ecke von Klara Bühl traf Vanessa Gilles (90.+1) kurz vor dem Ende noch per Kopf. «Es ist unfassbar schön», meinte Gwinn ergriffen. «Es ist einfach schön, mit den Mädels wieder auf dem Platz zu stehen.»

Neben Außenverteidigerin Gwinn, die bei dem Arbeitssieg nach gut einer Stunde vom Platz durfte, gab auch Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf nach sehr langer Verletzungspause ihr Comeback.

Blumen für Oberdorf

Die Nationalspielerin wurde in der 72. Minute eingewechselt und erhielt nach dem Abpfiff einen Blumenstrauß ihrer Freundin. «Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ich hatte bei der Einwechslung Tränen in den Augen», sagte Oberdorf dem TV-Sender Sport1. «Es ist unheimlich schön, wieder bei der Mannschaft zu sein.»

Nach dem 4:1 zum Auftakt bei Union Berlin konnten sich die Münchnerinnen vor allem auf ihre Defensive verlassen. Der Dreier gegen Mainz ist das 44. Bundesligaspiel in Serie ohne Niederlage des FC Bayern. Damit stellte die Mannschaft von Trainer José Barcala ihren vereinseigenen Rekord ein.

Der Spanier konnte aber insbesondere wegen des Doppel-Comebacks froh sein. Gwinn hatte sich in der Schlussphase der vergangenen Saison an der Schulter verletzt und musste operiert werden. Oberdorf hatte sich im Oktober 2025 zum zweiten Mal das Kreuzband im rechten Knie gerissen und fiel seitdem aus. Nun sind sie zurück.