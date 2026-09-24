Kurzfristig mussten Reparaturen an einer Behelfsbrücke erledigt werden. Die Folge waren eine Teilsperrung und Staus.

Wiesbaden/Mainz (dpa) - Nach kurzfristigen Reparaturen an einer Behelfsbrücke am vielbefahrenen Schiersteiner Kreuz sind zunächst keine weiteren Arbeiten mehr notwendig oder geplant. Das teilte die Autobahn GmbH West auf Anfrage mit. Die Behelfsbrücke sei verkehrssicher und am frühen Morgen wieder für den Verkehr freigegeben worden.

Am Mittwochmittag war die A643 - eine wichtige Verbindung über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden - in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen der Schiersteiner Brücke und dem Schiersteiner Kreuz kurzfristig gesperrt worden. Bei einer Kontrolle war nach Angaben der Autobahngesellschaft aufgefallen, dass Nachbesserungen an der Behelfsbrücke notwendig waren.

Daraufhin sei die Behelfsbrücke, ein Provisorium für die Zeit der Arbeiten am Schiersteiner Kreuz, am Mittwoch und Donnerstag an einigen Stellen verstärkt worden, um der Belastung durch schwere Fahrzeuge gerecht zu werden, teilte die Autobahn GmbH West mit.

Am Schiersteiner Kreuz laufen seit mehreren Jahren Bauarbeiten, unter anderem wurde bereits die Schiersteiner Brücke der A643 erneuert. Während die Hauptbrücke fertig ist, wird am Schiersteiner Kreuz weiter gebaut.