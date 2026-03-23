Nach dem Unfalltod eines Siebenjährigen herrscht Ratlosigkeit: Wie konnte es zu dem Unglück auf einem Fußballplatz in Erlangen kommen? Ein Gutachter soll Antworten liefern.

Erlangen (dpa) – Nach dem Tod eines Siebenjährigen durch ein umgestürztes Fußballtor in Erlangen versucht die Polizei auch mit Hilfe eines Gutachters, die Ursache zu klären. «Es gibt verschiedene Varianten, die wir versuchen, auseinanderzudröseln», sagte ein Polizeisprecher. Unklar sei bisher, wie viele Menschen zum Unglückszeitpunkt an dem Tor waren und was eigentlich genau mit dem Tor passieren sollte, bevor es umstürzte.

Nach Angaben des Sprechers wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ob jemand für den Tod des Jungen konkret verantwortlich sei, sei noch ungewiss, sagte der Polizist.

Der junge Spieler des FSV Erlangen-Bruck war am Samstag auf einem Fußballplatz lebensgefährlich verletzt worden und im Krankenhaus gestorben, nachdem ein mobiles Tor auf ihn gestürzt war. Alle für Sonntag geplanten Spiele der Junioren auf Kreisebene im Fußballkreis Erlangen/Pegnitzgrund wurden infolge des Unglücks abgesagt.