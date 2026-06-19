Erst geht der deutschsprachige Song in den USA steil - jetzt erobert er auch hierzulande die Charts. Sogar ein US-Megastar muss der deutschen Zusammenarbeit den Vortritt lassen.

Baden-Baden (dpa) – Von Berlin und Nordrhein-Westfalen zum weltweiten Internetphänomen: Der vor allem in den USA viral gegangene deutsche Song «Gut genug» hat die Spitze der deutschen Single-Charts erklommen. Die Zusammenarbeit des Produzententeams Kitschkrieg mit dem Duo Blumengarten und der Rapperin Shirin David kletterte vom achten auf den ersten Platz und entthronte Pop-Superstar Taylor Swift, wie die Chartsermittler von GfK Entertainment in Baden-Baden mitteilten.

Der Ohrwurm der Kooperation aus Berlin und Velbert wird weltweit in Internetvideos auf TikTok und Instagram sowie vielen Memes verwendet. In den USA hat es sogar schon einige dazu gebracht haben, sich näher mit der deutschen Sprache zu beschäftigen: Laut dem Label Sony Music griffen zahlreiche internationale Superstars wie Wiz Khalifa, Lizzo oder Steve Lacy den Track öffentlich auf und unterstützten ihn.

Nach Angaben von GfK Entertainment ist der Song im Jahr 2026 das meistgestreamte Lied binnen einer Woche. Genaue Abrufdaten wurden zunächst nicht angegeben, weil die Zahlen noch nicht komplett waren. Allerdings teilte Sony Music mit, allein am vergangenen Montag habe der Song weltweit 2,5 Millionen Streams, davon 1,2 Millionen in Deutschland, verzeichnet.

Taylor Swift fällt deutlich zurück

Hinter dem weltweiten Überraschungs-Erfolg kletterte der offizielle Fußball-WM-Song «Dai Dai» von Shakira & Burna Boy in den Charts von Rang elf auf den zweiten Platz. Dritte sind weiter Summer Cem und Billa Joe mit «Killy Manjaro». Vorwochen-Nummer-eins Swift rutschte mit ihrem neuen Song «I Knew It, I Knew You» zum Film «Toy Story 5» von Platz eins auf Rang 34 ab.

In den Album-Charts stürmte Pop-Songwriterin Olivia Rodrigo mit ihrem neuen Album «You seem pretty sad for a girl so in love» sofort an die Spitze. Die Toten Hosen («Trink aus, wir müssen gehen!») stiegen von Rang drei auf zwei vor dem kanadischen Rock-Duo Angine de Poitrine mit «Vol.II».