Peter Hanser-Strecker hat seinen Mainzer Musikverlag, gegründet in Beethovens Geburtsjahr, mehr als ein halbes Jahrhundert geprägt. Nun ist der Wiesbadener Bürger gestorben. Was hat er erreicht?

Mainz/Wiesbaden (dpa) – Peter Hanser-Strecker, Verleger bei einem der bekanntesten und ältesten Musikverlage der Welt, ist tot. Der Jurist und Musikwissenschaftler an der Spitze des Mainzer Verlags Schott Music, gegründet in Beethovens Geburtsjahr 1770, starb am Donnerstag im Kreise seiner Familie im nahen Wiesbaden, wie Schott mitteilte. Der dreifache Vater und neunfache Großvater mit Wohnsitz in der hessischen Landeshauptstadt wurde 83 Jahre alt.

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hatte Hanser-Strecker, geboren mitten im Zweiten Weltkrieg in München, die Geschicke seines Traditionsverlags in der Mainzer Altstadt gelenkt. Schott Music lebt vom Musiknotenverkauf, vom Verleihen von Orchester-Notensätzen für Aufführungen und vom Lizenzgeschäft mit Urheberrechten bei Konzerten.

Schritt ins Internet schon vor drei Jahrzehnten

Hanser-Strecker verwandelte den heute mehr als zweieinhalb Jahrhunderte alten Musikverlag in eine global agierende Mediengruppe. «Unter seiner Ägide wurde Schott zum Pionier des digitalen Notensatzes und etablierte bereits Mitte der 1990er-Jahre eine umfassende Webpräsenz», teilte Schott Music mit. «Sein Platz am Mainzer Weihergarten bleibt leer, doch in jedem Takt der Musik, die unser Haus in die Welt trägt, wird sein Geist weiterleben», hieß es weiter.

