Ein Schatten an der Wand, ein lautes Geräusch: Manchmal kippt der Filmspaß für Kinder plötzlich in Angst. Wie Eltern dann helfen – und welche Gruselgeschichten passen.

München (dpa/tmn) - Gespenster, Hexen und Monster sorgen an Halloween für Gänsehaut - auch auf den Bildschirmen. Doch sind auch alle Gruselgeschichten für Kinder geeignet? Damit die Geisterabenteuer nicht in Albträumen enden, sollten Eltern auf die Auswahl ein Auge werfen. Dabei können sie auf das Halloween-Special von Flimmo setzen, deren Medienexperten dem jeweiligen Alter entsprechende Filme, Serien und YouTube-Videos zusammengestellt haben.

«Ein bisschen Grusel gehört für viele Kinder an Halloween dazu. Doch gerade auf YouTube, TikTok und anderen Social-Media-Plattformen können zwischen lustigen Clips und kreativen Ideen auch verstörende Bilder oder unheimliche Grusel-Trends auftauchen», erklärt Thorsten Schmiege von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM), der damit auch zuständig ist für den Elternratgeber Flimmo. Er rät Eltern, gemeinsam mit ihren Kindern einen altersgerechten Film oder eine Serie auszuwählen. Doch welche Art von Halloween-Grusel ist für welches Alter geeignet?

Schmiege rät bei der Auswahl so vorzugehen:

Kurz und mit Happy End: Für Jüngere im Alter von 2 bis 3 Jahren

Da sind vor allem kurze Geschichten mit freundlichen Monstern, lustigen Momenten und einem guten Ende geeignet. Sie sollten gemeinsam mit den Eltern geschaut werden. Das hat Gründe: Denn auch Szenen in altersgerechten Clips oder Videos können unerwartet erschrecken oder ängstigen.

Erwachsenen falle es dann manchmal schwer nachzuvollziehen, warum an sich harmlose Situationen oder Figuren plötzlich doch Angst machen, so die Medienprofis.

In welchen Situationen kann es zu viel werden?

Das kann an den Figuren liegen: Die kindliche Fantasie ist äußerst lebhaft, schnell werden unheimliche oder böse Wesen als reale Bedrohung wahrgenommen. Aber auch eine Figur, die frech ist und sich nicht an Regeln hält, kann sensible Kinder überfordern.

Unheimliche Musik und düstere Bilder können Auslöser für Überforderung der Kleinen sein. Auch wenn es für Eltern nicht offensichtlich erscheint, können kleine Mädchen und Jungen mit Angst auf ein plötzliches, lautes Geräusch, einen Schatten an der Wand oder hektische Schnitte reagieren.

Kommt es in der Handlung einer Geschichte zu Verlust und Trennung von Eltern und anderen Bezugspersonen, ist das für Kinder besonders schwer zu verkraften - selbst wenn am Ende alles wieder gut wird.

Schweben die Lieblingsfiguren der Kinder in Gefahr oder werden schlecht behandelt, kann ihnen das ebenfalls zusetzen.

6 Tipps der Profis, was Eltern in brenzligen Situationen tun können

Wichtig ist es, dass die Eltern dann beruhigen, ohne die Ängste abzutun. Manchmal hilft es, das gute Ende abzuwarten. Und manchmal hilft nur noch abzuschalten, zu trösten und zu kuscheln. Entlastend ist für manche Kinder, wenn der Ton ausgestellt wird oder aufregende Szenen übersprungen werden. Malen, spielen oder basteln kann helfen, das Gesehene zu verarbeiten. Rationale Erklärungen wie «Unter deinem Bett können keine Monster sein, weil es keine Monster gibt» helfen den Kleinen nicht weiter, weil ihre Vorstellungen für sie real sind. Besser ist es, Lösungsvorschläge zu entwickeln, etwa: «Komm, wir schauen zusammen unter deinem Bett nach.» Es können auch gemeinsam Monsterjäger aus Papier gebastelt werden, die dann im Kinderzimmer Wache halten.

Mehr Filmerfahrung: Was für größere Kids ab Grundschulalter gilt

Gehen die Kinder bereits zur Schule, darf es laut der Flimmo-Experten etwas aufregender werden: Spannende Abenteuer, geheimnisvolle Geschichten und ein bisschen Nervenkitzel kommen gut an. Die meisten Kinder haben dann schon einige Filmerfahrung und lassen das Gesehene nicht mehr so nah an sich heran, so Flimmo.

Bei bösartigen Figuren oder der Vermischung von Realität und Fiktion stoßen sie aber noch an ihre Grenzen und reagieren mit Überforderung und Angst. Eltern sollten daher genau darauf achten, wie viel der Nachwuchs an Spannung verträgt. Horrorfilme für Erwachsene sind jedoch für alle jungen Altersgruppen tabu.