Der Dirigent Gerhard Schmidt-Gaden rief einen der bekanntesten deutschen Knabenchöre ins Leben, als er selbst noch nicht zwanzig war. Nun ist er im Alter von 88 Jahren gestorben.

München (dpa) – Der international bekannte Tölzer Knabenchor hat seinen Gründer verloren: Der Dirigent Gerhard Schmidt-Gaden ist im Alter von 88 Jahren am Sonntag gestorben, wie die Geschäftsführerin und Tochter des Dirigenten, Barbara Schmidt-Gaden, mitteilte. Der 1937 in der heute tschechischen Stadt Karlsbad geborene Musiker hatte den Knabenchor 1956 aus einer Pfadfindergruppe heraus gegründet. Schmidt-Gadens eigene musikalische Ausbildung zum Kapellmeister an der Münchner Musikhochschule war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht abgeschlossen.

Über sechs Jahrzehnte die prägende Figur

Im Laufe der Jahrzehnte hat der Tölzer Knabenchor zahlreiche Auslandstourneen bis nach China, Japan und die USA absolviert. Schmidt-Gaden übergab erst 2016 endgültig die musikalische Leitung an seinen früheren Schüler Christian Fliegner. Eigentlich hatte der Chorgründer den Stab schon 2012 aus der Hand geben wollen, doch 2014 schied der zunächst designierte Nachfolger Ralf Ludewig im Streit aus und gründete den Münchner Knabenchor.

Beim Tölzer Knabenchor spielt die Familie des Gründers nach wie vor eine wichtige Rolle: Tochter Barbara Schmidt-Gaden ist laut Webseite des Chores Geschäftsführerin, Ehefrau Helga Schmidt-Gaden Prokuristin. Das Ensemble heißt zwar nach wie vor Tölzer Knabenchor, doch probt heutzutage im Münchner Vorort Unterföhring in Räumen des ZDF.