WM der Basketballerinnen
Großes Ticket-Interesse an WM der Basketballerinnen
Deutsche Basketballerinnen
Die deutschen Basketballerinnen erfahren in Berlin, auf wen sie bei der Heim-WM treffen. (Archivbild)
Tilo Wiedensohler. DPA

Die Basketball-WM der Frauen findet in Berlin statt. Und das Interesse an den Tickets ist groß.

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Berlin (dpa) – Bis zur Heim-WM sind es für die deutschen Basketballerinnen noch rund viereinhalb Monate. Doch schon jetzt fiebern Leonie Fiebich und Co. der Weltmeisterschaft in Berlin vom 4. bis 13. September entgegen. Und auch bei den Fans ist das Interesse an dem Turnier groß. Nach Angaben des Deutschen Basketball Bundes wurden für die Partien in der Berlin Arena und der Max-Schmeling-Halle bereits mehr als 76.000 Tickets verkauft.

Menschen aus insgesamt 51 Ländern sicherten sich laut Veranstalter bislang Eintrittskarten für die 36 Begegnungen. Vor allem die Tickets für das Final-Wochenende am 12. und 13. September sind begehrt. Mehr als 80 Prozent der Eintrittskarten für die beiden Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Endspiel sind bereits vergriffen.

Auslosung am Dienstag

Erstmals findet die Weltmeisterschaft der Frauen mit 16 Mannschaften statt. Heute (18.00 Uhr) werden bei einer Zeremonie im Berliner Kraftwerk die vier Vorrundengruppen ausgelost. Deutschland befindet sich in Lostopf eins und geht damit den Topnationen USA, Frankreich und Australien in der Vorrunde aus dem Weg.

© dpa-infocom, dpa:260421-930-971607/1

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