Leute
«Größter Stunt meines Lebens»: Marie Mouroum ist Mutter
Deutschlandpremiere von "The smashing machine"
Marie Mouroum schaffte es im vergangenen Jahr bis ins Viertelfinale von «Let's Dance». (Archivbild)
Annette Riedl. DPA

Stuntfrau Marie Mouroum zeigte im vergangenen Jahr in der RTL-Tanzshow «Let's Dance» ihr Können. Im Dezember machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich – nun ist der Nachwuchs da.

Lesezeit 1 Minute

Berlin (dpa) – Die Hollywood-Stuntfrau und ehemalige «Let's-Dance»-Kandidatin Marie Mouroum ist Mutter geworden. «Habe gerade den größten Stunt meines Lebens hingelegt», schrieb die 33-Jährige bei Instagram zu einem Foto von sich mit ihrem Baby. Den Namen des Kindes verriet die gebürtige Berlinerin nicht. Ihren Post versah sie mit einem blauen Herz-Emoji. Im Dezember hatte sie ihre Schwangerschaft verkündet.

Mouroum nahm im vergangenen Jahr an der RTL-Tanzshow «Let's-Dance» zusammen mit Profitänzer Alexandru Ionel teil. Im Viertelfinale schied das Tanzpaar überraschend aus. Ionel hatte seiner Tanzpartnerin bei Instagram zur Schwangerschaft gratuliert: «Es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein.» Für diesen Fall versprach er, dass er dem Kind Standard- und Latein-Tänze beibringen werde.

Mouroum ist seit ihrem 18. Lebensjahr im Stunt-Geschäft. Sie doubelte unter anderem Queen Latifah in «The Equalizer» und Bond-Girl Lashana Lynch in «James Bond 007: Keine Zeit zu sterben».

© dpa-infocom, dpa:260415-930-946714/1

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren