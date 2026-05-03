Maximal fünf Spiele im Bayern-Trikot warten noch auf Leon Goretzka. Es sind emotionale Wochen. Gegen Heidenheim trifft der Nationalspieler doppelt. Und danach äußert er einen großen Wunsch.

München (dpa) – Es war sein drittletztes Heimspiel im Trikot des FC Bayern. Und Leon Goretzka bejubelte ausgelassen seinen Doppelpack beim 3:3 gegen den 1. FC Heidenheim. Der 31-Jährige schien es besonders zu genießen, als die Fans nach seinem Zauber-Freistoß zum 1:2 und seinem eingesprungenen Volley zum 2:2 seinen Namen skandierten.

Goretzkas Abschiedstour verläuft emotional. Vier, maximal fünf Spiele folgen noch. Die Meisterschaft ist schon eingetütet. Das Pokalfinale in Berlin gegen den VfB Stuttgart ist auch erreicht. Aber auch Goretzkas Blick richtete sich schon am Samstagabend nur noch auf den kommenden Mittwochabend, auf das große Champions-League-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain.

Gegen Paris «wird das Ding hier brennen»

«Am Mittwoch wird das Ding hier brennen», sagte er zur Atmosphäre in der Allianz Arena: «Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Wir wollen ins Finale! Jetzt geht es darum, die Kräfte zu bündeln, sich zu sammeln und dann alles in die Waagschale zu werfen.» Am liebsten würde er natürlich in der Startelf stehen.

Der Nationalspieler hat vor seinem Abschied im Sommer noch einiges vor in München. Er will mit dem Rekordmeister das zweite Triple nach 2020 holen. «Man merkt natürlich, dass es ihm auch bewusst wird, dass die Zeit zu Ende geht», äußerte sein langjähriger DFB- und Bayern-Kollege Joshua Kimmich.

Kimmich würdigt Kumpel Goretzka

«Es ist für alle – auch für mich – sehr emotional. Wir haben lange zusammengespielt», sagte Kimmich, der wie Goretzka 31 Jahre alt ist. «Das ist schon eine lange Zeit, wenn du als Profi eine Karriere von zehn bis 15 Jahren hast und acht Jahre bei Bayern München bist. Das ist schon intensiv.»

Goretzka ist schon länger nicht mehr Stammspieler. Aber er ist punktuell immer wieder wichtig. «Leon? Super», lobte Sportvorstand Max Eberl und erinnerte: «Als wir ihm vor eindreiviertel Jahren gesagt haben, es wird schwer, hat er die Saison sehr gut gespielt. Im vergangenen Sommer, als wir gesagt haben, es kann schwer werden, hat er sich zurückgekämpft.»

Wohin führt der Weg? Italien?

Und auch im Winter, als der Verein ihm mitteilte, den auslaufenden Vertrag nicht mehr zu verlängern, habe sich Goretzka entschieden, in München zu bleiben. «Er hat ein gutes Näschen gehabt», sagte Eberl mit Blick auf die Triple-Chance.

Wohin führt Goretzkas Weg nach der WM im Sommer? Italienische Vereine sollen besonders interessiert sein, AC Mailand, Juventus Turin. Goretzka ist ablösefrei auf dem Markt. Und er wird im Sommer bei der WM dabei sein.

«Dass sein Weg für ihn weitergehen wird in einer europäischen Topliga, das glaube ich auch», kommentierte Eberl: «In welche Liga er am besten passt, das wird er selbst mit seinen Leuten entscheiden.»