Frankfurt/Main (dpa) – Eintracht Frankfurt hat den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Mario Götze bis 2028 verlängert. Der ursprünglich bis zum 30. Juni 2026 laufende Kontrakt des Führungsspielers wurde damit um zwei Jahre ausgeweitet, wie der Fußball-Bundesligist mitteilte. Der WM-Final-Torschütze von 2014 wechselte zur Saison 2022/23 von der PSV Eindhoven nach Frankfurt und ist derzeit einer von sechs Mannschaftskapitänen im Team.

«Mario ist für die Mannschaft und den Verein ein sehr wichtiger Spieler und eine ebenso wichtige Persönlichkeit. Er hat in seiner Profilaufbahn nahezu alles erlebt, Höhen und Tiefen durchgemacht und somit einen Erfahrungsschatz gewonnen, den er nun auch mit den vielen jungen Spielern in unserem Club teilen möchte», sagte Sportvorstand Markus Krösche laut Vereinsmitteilung. Seine Vertragsverlängerung sei ein «starkes Commitment» mit der Eintracht.

Zuletzt weniger Einssätze

Götze selbst betonte: «In meiner aktuellen Karrierephase spielen viele Faktoren eine Rolle – ich weiß, dass eine Fußballkarriere endlich ist. Umso mehr schätze ich jeden Moment auf dem Platz und im Stadion. Die Freude am Fußball und an diesem Verein hat mich überzeugt, meinen Vertrag zu verlängern. Wir haben gerade ein paar Herausforderungen zu bewältigen. Aber wir sind bereit, uns denen zu stellen.»

Der 33-Jährige absolvierte bislang 148 Einsätze für die Eintracht und verbuchte zwölf Tore und 18 Vorlagen. In dieser Saison kommt er nur unregelmäßig zum Einsatz. Auch bedingt durch Verletzungen stand er in der Bundesliga 18 Mal auf dem Platz, dazu kommen sieben Einsätze in der Champions League und einer im DFB-Pokal. In den drei vergangenen Spielen der Eintracht kam Götze nicht zum Einsatz, beim 1:2 gegen den FSV Mainz 05 stand er nicht im Kader.