Der Countdown läuft für das Bayern-Rückspiel gegen Real Madrid. Serge Gnabry meldet sich beim Training einsatzfähig. Und Teamkollege Kimmich äußert eine Botschaft ans Publikum.

München (dpa) - Bayern-Trainer Vincent Kompany kann für das Champions-League-Rückspiel gegen Real Madrid mit der erfolgreichen Startelf aus dem ersten Viertelfinal-Vergleich planen - inklusive Serge Gnabry. Der Fußball-Nationalspieler war beim Abschlusstraining auf dem Platz dabei. Und die jüngsten Knieprobleme schienen den Offensivspieler vor dem Heimspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) nicht mehr zu behindern.

«Er ist fit», bestätigte Trainer Vincent Kompany. Der 30-jährige Gnabry hatte am vergangenen Samstag beim 5:0 des FC Bayern in Hamburg gegen St. Pauli in der Bundesliga gefehlt. Auch Torjäger Harry Kane, der nach Sprunggelenks-Problemen beim 2:1-Hinspielsieg in Madrid neben Luis Díaz getroffen hatte, war in Hamburg von Kompany 90 Minuten lang geschont worden.

Kane geht ausgeruht ins Rückspiel

Der Engländer kann also ausgeruht in den entscheidenden Kampf um den Einzug ins Halbfinale gehen. Dem FC Bayern fehlt lediglich Youngster Lennart Karl wegen einer Muskelverletzung.

Im Halbfinale würden die Münchner bei einem Erfolg gegen Real auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder den FC Liverpool treffen. «Nein, nein, nein», wehrte Kompany ab, als er in der Pressekonferenz am Dienstag zu einer Einschätzung des möglichen Gegners aufgefordert wurde.

Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich richtete in einem vom Verein verbreiteten Videoclip einen Appell an die eigenen Anhänger. «Servus liebe Fans, jetzt kommen wir langsam in die Phase der Saison, in der es wirklich zählt. Wir Spieler, ihr Fans, wir träumen doch alle von diesen Spielen. Wir brauchen euch, wir geben alles, wir gehen an Limit», sagte Kimmich. Alle sollten in Rot gekleidet in die ausverkaufte Arena kommen: «Und dann geben wir Gas zusammen.»