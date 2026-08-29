Fußball-Bundesliga
Gladbachs Hashioka nach Zusammenstoß in Leipziger Klinik
RB Leipzig - Borussia Mönchengladbach
Daiki Hashioka (Bor. Mönchengladbach) musste nach einem Zusammenstoß ins Krankenhaus gebracht werden.
Jan Woitas. DPA

Schockmoment beim 0:3 der Gladbacher in Leipzig: Neuzugang Hashioka muss nach einem Zusammenprall vom Platz getragen werden. Nun geht es weiter zur Kontrolle in die Klinik.

Lesezeit 1 Minute

Leipzig (dpa) – Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Daiki Hashioka ist nach einem Zusammenprall beim 0:3 bei RB Leipzig in ein Krankenhaus gefahren worden. Das bestätigte Borussia-Sportdirektor Rouven Schröder unmittelbar nach Abpfiff. «Er ist schon ein harter Brocken, wenn da was ist, dann ist es schon eine andere Nummer. Gerade in dem Bereich, da müssen wir echt vorsichtig sein. Er wurde auch sofort still gestellt. Jetzt hoffen wir mal, dass alles glimpflich ausgeht», sagte Schröder.

Der 27 Jahre alte Abwehrspieler war am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga in der 72. Minute nach einer Flanke mit dem Leipziger Antonio Nusa zusammengestoßen. Nusa wurde dafür verwarnt. Hashioka wurde mit Schmerzen im Nackenbereich mit einer Trage aus dem Stadion getragen und stabilisiert.

© dpa-infocom, dpa:260829-930-602241/1

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