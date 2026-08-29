Schockmoment beim 0:3 der Gladbacher in Leipzig: Neuzugang Hashioka muss nach einem Zusammenprall vom Platz getragen werden. Nun geht es weiter zur Kontrolle in die Klinik.

Leipzig (dpa) – Borussia Mönchengladbachs Neuzugang Daiki Hashioka ist nach einem Zusammenprall beim 0:3 bei RB Leipzig in ein Krankenhaus gefahren worden. Das bestätigte Borussia-Sportdirektor Rouven Schröder unmittelbar nach Abpfiff. «Er ist schon ein harter Brocken, wenn da was ist, dann ist es schon eine andere Nummer. Gerade in dem Bereich, da müssen wir echt vorsichtig sein. Er wurde auch sofort still gestellt. Jetzt hoffen wir mal, dass alles glimpflich ausgeht», sagte Schröder.

Der 27 Jahre alte Abwehrspieler war am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga in der 72. Minute nach einer Flanke mit dem Leipziger Antonio Nusa zusammengestoßen. Nusa wurde dafür verwarnt. Hashioka wurde mit Schmerzen im Nackenbereich mit einer Trage aus dem Stadion getragen und stabilisiert.