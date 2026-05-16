Fußball-Bundesliga
Gladbach-Sportchef zu Trainer-Entscheidung: «Keine Timeline»
Bor. Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim
Die Zukunft von Trainer Eugen Polanski in Gladbach ist offen.
Fabian Strauch. DPA

Trotz eines starken Saisonabschlusses ist die Zukunft von Eugen Polanski bei Gladbach offen. Sportchef Rouven Schröder sagt, wie es jetzt weitergeht.

Lesezeit 1 Minute

Mönchengladbach (dpa) – Borussia Mönchengladbachs Sportchef Rouven Schröder will sich mit der Entscheidung zur Zukunft von Trainer Eugen Polanski Zeit lassen. «Wir werden uns die ganze Woche definitiv Zeit nehmen, um Dinge zu besprechen und dann voll überzeugt auszurichten für die neue Saison», sagte der 50-Jährige nach dem 4:0 der Borussia zum Saisonabschluss gegen die TSG Hoffenheim. «Es gibt keine Timeline».

Polanski hatte die zwischenzeitlich stark abstiegsbedrohten Gladbacher frühzeitig zum Klassenerhalt geführt. Kritik am 40-Jährigen gibt es trotzdem. Polanski wird unter anderem ausbleibende spielerische Entwicklung vorgeworfen. Bei seinen Spielern ist er beliebt. So sprachen sich zuletzt die Offensivspieler Tim Kleindienst und Robin Hack für ihn aus.

«Ich glaube, dass wir die richtigen Schritte gemacht haben, auch wenn es kleine Schritte waren», sagte Polanski selbst. Mit Blick auf die Hoffenheim-Partie und das 1:0 gegen Borussia Dortmund, sagte er, man habe in den letzten beiden Heimspielen gesehen, «was in der Mannschaft steckt».

© dpa-infocom, dpa:260516-930-88685/1

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