Unterhaltung
Giovanni Zarrella: Pizzeria der Eltern war prägend
Giovanni Zarrella
Seine Eltern gaben ihm gute Tipps mit auf den Lebensweg. (Archivbild)
Henning Kaiser. DPA

Zarrellas Eltern wollten stets, dass Gäste glücklicher gehen, als sie kamen. Welche Frage stellt die Mutter bis heute ihrem älteren Sohn?

Lesezeit 1 Minute

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) – Der Moderator Giovanni Zarrella (48) hat in der Pizzeria seiner Eltern viel für seine Shows gelernt. «Die Menschen kamen rein – und unser Ziel war immer, dass sie glücklicher wieder rausgehen, als siegekommen sind», erzählte er Miriam Audrey Hannah in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR und Radio Regenbogen.

In seiner Show gehe es darum, die Menschen kurz aus ihrem Alltag herauszuziehen und ihnen «Liebe und Wärme zu geben». Seine Eltern hätten immer gesagt, er solle tun, was ihn glücklich mache – und nicht, was viel Geld bringe oder gerade im Trend sei. «Meine Mama fragt mich bis heute: Bist du glücklich?», so Zarrella.

© dpa-infocom, dpa:260313-930-810009/1

Ressort und Schlagwörter

Kultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren