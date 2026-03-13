Zarrellas Eltern wollten stets, dass Gäste glücklicher gehen, als sie kamen. Welche Frage stellt die Mutter bis heute ihrem älteren Sohn?

Ludwigshafen/Mannheim (dpa) – Der Moderator Giovanni Zarrella (48) hat in der Pizzeria seiner Eltern viel für seine Shows gelernt. «Die Menschen kamen rein – und unser Ziel war immer, dass sie glücklicher wieder rausgehen, als siegekommen sind», erzählte er Miriam Audrey Hannah in der Radio- und Podcast-Show «Music Made in Germany» für die Sender RPR und Radio Regenbogen.

In seiner Show gehe es darum, die Menschen kurz aus ihrem Alltag herauszuziehen und ihnen «Liebe und Wärme zu geben». Seine Eltern hätten immer gesagt, er solle tun, was ihn glücklich mache – und nicht, was viel Geld bringe oder gerade im Trend sei. «Meine Mama fragt mich bis heute: Bist du glücklich?», so Zarrella.