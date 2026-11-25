Ein Anruf beim Hilfetelefon «Gewalt gegen Frauen» ist anonym und rund um die Uhr kostenlos. Was passiert, wenn eine Betroffene oder jemand aus ihrem Umfeld die Nummer wählt?

Köln (dpa/tmn) – Gewalt gegen Frauen ist alltäglich. Neue Zahlen des Bundeskriminalamts zeigen: 2025 hat sie erneut zugenommen, und zwar über alle Deliktgruppen hinweg.

Die Gewalt hat dabei viele Formen und beginnt nicht erst dort, wo sie sichtbar wird: Bedrohung, Kontrolle und Einschüchterung gehören ebenso dazu wie sexuelle Belästigung oder digitale Übergriffe. Sie trifft Frauen unabhängig von Alter, Herkunft oder Lebenssituation.

Für Betroffene gibt es Unterstützung. Ein zentrales Angebot in Deutschland ist das Hilfetelefon «Gewalt gegen Frauen», angesiedelt beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA). Was es leistet, wer sich wenden kann und was am Telefon passiert, zeigt der folgende Überblick.

Wie erreiche ich das Hilfetelefon «Gewalt gegen Frauen»?

Die Fachkräfte der Telefonberatung sind unter der Nummer «116 016» immer, also 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr kostenlos erreichbar. Unter «onlineberatung.hilfetelefon.de» gibt es Beratung auch per Chat oder Mail. Wegen vieler Anfragen kann es zu Wartezeiten kommen.

Gerade weil es vielen schwerfällt, über Gewalt zu sprechen, setzt das Hilfetelefon auf Anonymität: Anruferinnen können Fragen stellen, ohne persönliche Angaben zu machen. Persönliche Informationen und Daten werden nicht erfasst oder weitergegeben.

Wer kann sich ans Hilfetelefon wenden?

Das Hilfetelefon richtet sich nach eigenen Angaben an alle Frauen, die von Gewalt betroffen oder bedroht sind. Es ist dabei nicht entscheidend, ob die Gewalterfahrung aktuell passiert oder schon länger her ist.

Auch Menschen aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen können sich jederzeit an das Hilfetelefon wenden – etwa Familienangehörige, Freundinnen oder Bekannte. Die Fachkräfte helfen zum Beispiel dabei, Erfahrungen oder Erzählungen einzuschätzen, in denen eine Frau möglicherweise Opfer von Gewalt ist und versuchen, gemeinsam Hilfsmöglichkeiten zu finden.

Wie können die Fachkräfte unterstützen?

Frauen, die Gewalt erleiden oder erlitten haben, seien oft hilflos, tief verletzt, ratlos, verzweifelt, wütend, traurig oder beschämt, heißt es auf der Webseite des Hilfetelefons. Die Fachkräfte am Telefon können Zweifel und Ungewissheiten besprechen und zunächst Rückhalt geben.

Die Hilfestellung kann dann je nach Bedürfnis und Bereitschaft individuell unterschiedlich aussehen. Beraterinnen hören zu, beantworten Fragen oder nennen auf Wunsch Beratungsangebote, Anlaufstellen oder Unterstützungsangebote vor Ort.

Gibt es weitere Anlaufstellen?

Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff) bündelt spezialisierte Frauennotrufe und Fachberatungsstellen bei sexualisierter und häuslicher Gewalt. Auf der Webseite «Frauen gegen Gewalt» lassen sich über eine Suchfunktion Frauennotrufe und Beratungsstellen deutschlandweit finden.

Die Opferhilfe des Weißen Rings bietet bei allen Formen von Gewalt rechtliche und emotionale Unterstützung, zum Beispiel auch nach häuslicher Gewalt. Das Opfer-Telefon ist eine telefonische Erstberatung, die täglich von 7 bis 22 Uhr kostenlos und anonym unter «116 006» erreichbar ist. Vor Ort kann man sich in 400 Außenstellen beraten lassen.

Im akuten Notfall ist die Polizei unter 110 erreichbar, bei medizinischen Notfällen die 112.

Hintergrund: Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, englisch auch «Orange Day», wird jedes Jahr am 25. November begangen. Der Gedenk- und Aktionstag richtet sich gegen jede Form von Gewalt und Diskriminierung von Frauen und Mädchen.