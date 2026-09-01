Transfers
Gerezgiher wechselt von Elversberg nach Düsseldorf
Filimon Gerezgiher
Filimon Gerezgiher (r.) verlässt die SV Elversberg. (Archivbild)
Silas Schueller. DPA

Nach einer Saison auf Leihbasis kehrt Filimon Gerezgiher nicht mehr zur SV Elversberg zurück. Der Offensivspieler setzt seine Karriere bei einem Zweitliga-Absteiger fort.

Elversberg (dpa) – Offensivspieler Filimon Gerezgiher verlässt die SV Elversberg und wechselt zum Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf in die 3. Fußball-Liga. Der ursprünglich noch bis zum Sommer 2027 laufende Vertrag des 26-Jährigen wurde nach Angaben der Saarländer «in beiderseitigem Einvernehmen» aufgelöst, teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit.

Gerezgiher wechselt ablösefrei und unterschrieb in Düsseldorf einen Vertrag bis 2028. Gerezgiher war im Sommer 2024 aus der Regionalliga gewechselt und kam auf 19 Zweitliga-Partien – davon 18 als Einwechselspieler. In der vergangenen Spielzeit war Gerezgiher an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ausgeliehen.

© dpa-infocom, dpa:260901-930-614012/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren