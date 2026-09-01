Nach einer Saison auf Leihbasis kehrt Filimon Gerezgiher nicht mehr zur SV Elversberg zurück. Der Offensivspieler setzt seine Karriere bei einem Zweitliga-Absteiger fort.

Elversberg (dpa) – Offensivspieler Filimon Gerezgiher verlässt die SV Elversberg und wechselt zum Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf in die 3. Fußball-Liga. Der ursprünglich noch bis zum Sommer 2027 laufende Vertrag des 26-Jährigen wurde nach Angaben der Saarländer «in beiderseitigem Einvernehmen» aufgelöst, teilte der Bundesliga-Aufsteiger mit.

Gerezgiher wechselt ablösefrei und unterschrieb in Düsseldorf einen Vertrag bis 2028. Gerezgiher war im Sommer 2024 aus der Regionalliga gewechselt und kam auf 19 Zweitliga-Partien – davon 18 als Einwechselspieler. In der vergangenen Spielzeit war Gerezgiher an den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ausgeliehen.