Fußball-Bundesliga
Gerach verletzt: Referee-Wechsel bei Union gegen Schalke
1. FC Union Berlin - FC Schalke 04
Timo Gerach (h) konnte die Partie nicht zu Ende pfeifen.
Julius Frick. DPA

Neun Minuten Unterbrechung: Nach dem Ausfall von Timo Gerach feiert der bisherige vierte Offizielle Jarno Wienefeld sein Debüt als Bundesliga-Schiedsrichter.

Berlin (dpa) – Beim Bundesliga-Spiel Union Berlin gegen Schalke 04 gab es in der zweiten Hälfte einen Schiedsrichter-Wechsel. Timo Gerach ging in der 60. Spielminute beim Stand von 2:0 für die Schalker mit Problemen an der rechten Wade vom Feld. Der 39-Jährige wurde am Seitenrand und dann in den Katakomben des Stadions An der Alten Försterei behandelt, konnte die Partie aber nicht fortsetzen.

Der eigentliche vierte Offizielle Jarno Wienefeld sprang für ihn ein und kam so zu seinem Bundesliga-Debüt. Nach gut neun Minuten wurde das Spiel fortgesetzt.

© dpa-infocom, dpa:260911-930-672738/1

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