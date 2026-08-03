Der Ex-Frankfurter Jesper Lindström war bei Schalke eingeplant. Dann platzte der Transfer noch. Nach einem Bericht über verärgerte Schalker meldet sich nun der italienische Club - und sieht es anders.

Gelsenkirchen (dpa) - Die SSC Neapel gibt dem FC Schalke 04 die Schuld am geplatzten Wechsel des früheren Frankfurter Europapokal-Helden Jesper Lindström zum Bundesligisten. Nachdem es in einem Bericht der «Bild» zunächst geheißen hatte, Schalke sei wegen nicht eingehaltener Absprachen verärgert gewesen, stellen die Italiener die Situation um den gescheiterten Transfer nun anders dar.

In einer Mitteilung führte der italienische Club protokollartig aus, wie der Kontakt zwischen den Vereinen zuletzt abgelaufen sein soll. In der Hoffnung, dass dieses Statement verdeutliche, «wo die tatsächliche Verantwortung für den gescheiterten Transfer liege», hieß es.

Neapel liefert Protokoll zum Kontakt mit Schalke 04

Demnach sei Schalke am Sonntag mit einem Angebot zunächst einverstanden gewesen, habe dies aber am Montag um 13.00 Uhr revidiert. Angesichts der neuen sportlichen und taktischen Anforderungen nach den Verletzungen zweier Spieler am Wochenende hätte der Verein aus dem Ruhrgebiet seine Transferstrategie anpassen müssen, hieß es von den Italienern. Die SSC Neapel habe dann um 13.22 Uhr geantwortet, dass sie Verständnis habe und auch die von Schalke vorgelegte neue Vertragsversion akzeptiere. Um 17.32 Uhr habe Schalke dann mitgeteilt, kein Interesse mehr an dem Transfer zu haben.

Der 26 Jahre alte Däne weilte wegen des Transferplans sogar schon in Deutschland. Nun die Wende. Lindström spielte von 2021 bis 2023 bei Eintracht Frankfurt und war Teil der Europa-League-Sieger-Mannschaft von 2022. Im Anschluss wechselte er nach Neapel, wo er sich sportlich schwertat. Auch die Leihgeschäfte mit dem FC Everton und zuletzt dem Bundesliga-Absteiger VfL Wolfsburg verliefen wenig erfolgreich.