RB Leipzig kauft Abdoul Koné, lässt den talentierten Abwehrspieler jedoch noch ein halbes Jahr in Frankreich spielen. Mittelfristig soll der 20-Jährige einen Führungsspieler ablösen.

Leipzig (dpa) – RB Leipzig verstärkt sich mit Abdoul Koné. Der Innenverteidiger kommt vom französischen Zweitligisten Stade Reims und soll laut Medienberichten etwa 17 Millionen Euro Ablöse kosten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, unterschrieb Koné einen Vertrag bis 2031. Bis zum Sommer bleibt Koné auf Leihbasis bei Reims.

«Wir freuen uns sehr, dass wir Abdoul trotz starker Konkurrenz bereits jetzt verpflichten und uns damit ein großes Talent auf der Innenverteidiger-Position sichern konnten. Abdoul ist ein großer und physischer Abwehrspieler, der Zweikampf- und Kopfballstärke mitbringt und über eine extrem hohe Endgeschwindigkeit verfügt», sagte RB-Sportchef Marcel Schäfer.

Der 20-Jährige ist Rechtsfuß, dürfte damit als Konkurrent für den langjährigen Kapitän Willi Orban geholt werden. Der Vertrag des 33 Jahre alten ungarischen Nationalspielers läuft im Sommer 2027 aus. Eine Verlängerung des Arbeitspapiers gilt nicht als sicher.