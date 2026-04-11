Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac hat die Pfiffe der BVB-Fans gegen Nico Schlotterbeck nach dessen Vertragsverlängerung kritisiert. «Ich persönlich habe es nicht gehört, aber ich habe gehört, dass es Pfiffe gab. Natürlich geht sowas nicht», sagte Kovac im Anschluss an das 0:1 in der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen bei DAZN.

Schlotterbeck hatte am Freitag seinen Vertrag langfristig bis 2031 verlängert. Ob er in Dortmund bleibt, ist trotzdem ungewiss, weil der Nationalspieler eine Ausstiegsklausel schon ab diesem Sommer haben soll. «Der Junge hat sich zum BVB bekannt. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, heißt das ja nicht, dass es schlecht sein muss», sagte Kovac über das Geduldsspiel der vergangenen Wochen.

Anton über Pfiffe: «Ein Unding»

Die Dortmunder Anhänger hatten Schlotterbeck schon bei der Verkündung der Mannschaftsaufstellung am Samstag mit Pfiffen bedacht. Nach dem trägen Auftritt gab es auch Pfiffe für die weiteren Profis. «Wir wollen Erfolg haben und natürlich kann jeder seine Enttäuschung äußern. Aber ich glaube, als Team sollten wir schon zusammenhalten», sagte Kovac nach der dritten Niederlage in dieser Bundesliga-Saison.

Abwehrkollege Waldemar Anton äußerte sich ähnlich. «Wir sind sehr, sehr froh, dass Schlotti verlängert hat. Er hat sich das verdient und ich glaube, keiner hat es verdient, ausgepfiffen zu werden, und vor allem auch nicht hier im eigenen Stadion. Das sind die Dinge, die überhaupt nicht funktionieren», sagte Anton. Pfiffe gegen eigene Spieler könne er nicht akzeptieren. «Das ist ein Unding meiner Meinung nach.»