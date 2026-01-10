«Ganz besonderer Tag»: Ebnoutalibs glänzendes Debüt

Vor gut einem Jahr spielte Younes Ebnoutalib noch in der Regionalliga - nun narrt er die Verteidigung von Borussia Dortmund. Eintracht-Trainer Toppmöller schwärmt nach dem Debüt seines neuen Stürmers.

Frankfurt/Main (dpa) – Younes Ebnoutalib war nach dem turbulenten 3:3 gegen Borussia Dortmund der gefragteste Mann bei Eintracht Frankfurt. Familie und Freunde warteten sehnsüchtig auf den 22-Jährigen, der vor einem Jahr noch in Gießen Regionalliga spielte – und sich an diesem Freitagabend bei seinem Bundesliga-Debüt im Fernsehen einem Millionenpublikum vorstellte.

Der Zugang aus Elversberg traf nicht nur zum zwischenzeitlichen 2:2, sondern behauptete sich gegen Dortmunds Abwehr mit Waldemar Anton, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck bemerkenswert gut. «Younes hat sich direkt freigeschwommen. Es ist nicht einfach gegen die drei Hünen beim BVB. Er ist dahin gegangen, wo es weh tut – und hat sich mit einem tollen Tor belohnt. Wir sind sehr zufrieden», sagte Trainer Dino Toppmöller.

Ebnoutalib: «Ein bisschen sprachlos»

Ebnoutalib soll den Ausfall von Top-Stürmer Jonathan Burkardt, der noch bis Februar fehlt, kompensieren. «Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Tag heute für ihn, auch noch vor der Kurve», sagte Toppmöller über seinen neuen Angreifer, der gebürtig aus Frankfurt kommt.

Der Torjäger selbst sprach nach dem Spektakel bei Sky – und wirkte total überwältigt: «Ich bin noch immer ein bisschen sprachlos, es ist wirklich sein sehr, sehr krasses Gefühl, dass ich bei meinem Debüt auch noch ein Tor schieße.» Nicht nur Ebnoutalib machte den Eintracht-Fans Hoffnung auf eine bessere Rückrunde – sondern auch Arnaud Kalimuendo, der den Treffer des Neuzugangs sehenswert vorbereitet hatte.