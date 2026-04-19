Fürth jubelt über einen Comeback-Sieg im Abstiegskampf der 2. Liga. Darmstadt dagegen patzt möglicherweise entscheidend im Rennen um die Bundesliga.

Fürth (dpa) – Ein Dreierpack von Noel Futkeu hat der SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beschert und zugleich den Aufstiegsambitionen des SV Darmstadt 98 den vielleicht entscheidenden Hieb versetzt. Mit einem Treffer in der Nachspielzeit sorgte der Stürmer für den nicht unverdienten 3:2 (1:1)-Sieg der Franken. Während die Gäste aus Hessen nun schon fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz rangieren, kletterte Fürth aus dem Tabellenkeller der Liga heraus auf Rang 14.

Isac Lidberg (35. Minute) und der eingewechselte Yosuke Furukawa (77.) hatten die Gäste am Fürther Ronhof zweimal in Führung gebracht. Doch Matchwinner Futkeu per Handelfmeter (41.), mit einem Abstaubertor (85.) und schließlich mit einem puren Willenstreffer (90.+4) ließ die Hausherren und ihre Fans ausrasten.

Während Fürth vor 12.622 Zuschauern mehr für das Spiel tat, konzentrierte sich Darmstadt vor allem auf Konter. Doch im Abschluss zeigten beide Teams zunächst Schwächen. Das änderte sich mit fortschreitender Spieldauer. Im Finish wurde es spektakulär: Zunächst schien Furukawa den Darmstädter Lucky Punch zu setzen, Fürth reklamierte vergeblich auf Handspiel.

Dann kamen die zwei großen Auftritte von Futkeu. Eine Vorlage von Felix Klaus beförderte er im zweiten Versuch über die Linie. In der Nachspielzeit schob er seinen Gegenspieler weg und verwandelte eine Vorlage von Branimir Hrgota.