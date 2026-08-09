In Bremen eskaliert ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger. Der Fahrer steigt aus und schlägt zu. Wenig später stirbt das 56-jährige Opfer. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

Bremen (dpa) - Nach der tödlichen Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger in Bremen wird weiter nach dem mutmaßlichen Täter gefahndet. Bisher sei niemand festgenommen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Vormittag. Ein 56-jähriger Fußgänger war am Samstag im Stadtteil Neustadt von einem Fahrer geschlagen worden. Der Mann stürzte, schlug mit dem Kopf auf den Boden und starb noch vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer am Nachmittag in Streit geraten. Der Autofahrer sei aus seinem Wagen ausgestiegen und habe dem 56-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen. Das Opfer habe trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche nicht gerettet werden können.

Der Autofahrer floh den Angaben zufolge in einem weißen Kleinwagen. Erste Zeugen seien bereits vernommen worden, hieß es von der Polizei. Die Ermittler konnten auch Beweismittel sichern, gaben aber vorerst nicht an, um was es sich dabei handelt. Eine Mordkommission ermittelt zu den Hintergründen und sucht nach weiteren Zeugen.

Noch ist völlig offen, ob sich die beiden Männer kannten oder was Auslöser für den Streit gewesen sein könnte. Die Polizei ließ auf Nachfrage zunächst auch offen, ob die Zeugen vor Ort beispielsweise Angaben zum Kennzeichen am Fluchtwagen machen konnten.